COVID-19 в Україні: понад 7 тисяч інфікованих, 275 померли

23 грудня 2021 , 08:12
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Джерело:

МОЗ

За добу в Україні захворіли на коронавірус 7 312 людей, зокрема 585 дітей та 182 медпрацівники.

Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 1 691 пацієнта з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 275 мешканців країни. Натомість видужали – 16 521 людина. 

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Темпи тестування в країні:

За добу в Україні провели 70 136 тестів на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР – 32 402;
  • методом ІФА – 6 665;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 069.

Важливо! Загалом від початку пандемії в Україні зафіксували 3 630 391 випадок захворювання на коронавірус. Станом на 23 грудня одужали 3 393 420 людей.

Жертвами коронавірусу стали 94 184 людини. 

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1211;
  • Вінницька область – 201;
  • Волинська область – 211;
  • Дніпропетровська область – 231;
  • Донецька область – 531;
  • Житомирська область – 243;
  • Закарпатська область – 279;
  • Запорізька область – 303;
  • Івано-Франківська область – 298;
  • Київська область – 355;
  • Кіровоградська область – 73;
  • Луганська область – 59;
  • Львівська область – 417;
  • Миколаївська область – 198;
  • Одеська область – 174;
  • Полтавська область – 495;
  • Рівненська область – 208;
  • Сумська область – 228;
  • Тернопільська область – 246;
  • Харківська область – 259;
  • Херсонська область – 77;
  • Хмельницька область – 387;
  • Черкаська область – 223;
  • Чернівецька область – 117;
  • Чернігівська область – 278.

Нагадаємо, Національна академія наук спрогнозувала пришвидшення поширення COVID-19 в Україні на початку 2022 року. Одразу після святкування Нового року.

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Автор: Анастасія Лукашевська