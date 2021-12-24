На COVID-19 в Україні захворіли понад 6,6 тисяч українців: актуальна статистика
Джерело:МОЗ
За попередню добу, 23 грудня, на коронавірус захворіли 6 647 українців. Серед них 519 дітей та 107 медпрацівників.
Добова статистика хворих
Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 248 мешканців країни. До лікарень потрапили 1 646 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Водночас за цей самий час одужало – 14 874 особи.
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Темпи тестування в країні:
За добу в Україні провели 62 971 тест на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 28 013;
- методом ІФА – 5 889;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 069.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1234;
- Вінницька область – 228;
- Волинська область – 215;
- Дніпропетровська область – 212;
- Донецька область – 593;
- Житомирська область – 138;
- Закарпатська область – 211;
- Запорізька область – 331;
- Івано-Франківська область – 170;
- Київська область – 378;
- Кіровоградська область – 70;
- Луганська область – 57;
- Львівська область – 392;
- Миколаївська область – 204;
- Одеська область – 142;
- Полтавська область – 411;
- Рівненська область – 204;
- Сумська область – 164;
- Тернопільська область – 188;
- Харківська область – 192;
- Херсонська область – 44;
- Хмельницька область – 299;
- Черкаська область – 236;
- Чернівецька область – 123;
- Чернігівська область – 211.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Увага! За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 637 038 осіб. Натомість вдалося побороти недугу – 3 408 294 особам. На жаль, жертвами коронавірусу стали 94 432 українців.
Всього провели 16 626 864 ПЛР-тестувань.
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