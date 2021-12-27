COVID-19 замість Грінча: у Бангкоку скасували святкування Нового року

Жителі та туристи Бангкоку не святкуватимуть Новий 2022 рік. Влада скасувала усі заходи, зважаючи на збільшення кількості нових випадків захворювання на COVID-19.

Про скасування повідомив уряд Таїланду. Рішення приймали столична адміністрація Бангкока та відповідні урядові установи.

До теми Новий рік у Карпатах: скільки коштуватиме оренда житла у святковий сезон

"З жалем оголошуємо про скасування заходів із святкування Нового року, що проводяться у 50 районах, зокрема церемоній молитов та піснеспівів", – вказано у заяві уряду.

Водночас святкування не заборонили приватному сектору. Що важливо, все має відбуватись за умови дотримання суворих карантинних обмежень.

COVID-19 у Таїланді: що відомо

Кількість зареєстрованих в країні хворих на COVID-19 вже сягнула 2 212 407.

За час пандемії від ускладнень COVID-19 померли 21 598 людей.

Водночас видужали – 2 156 373.

Чи посилять карантин на Новий рік в Україні

У Таїланді повністю вакциновані 64,2% населення.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що додаткових обмежень на Новий рік вводити не планують. Однак будь-які зміни залежатимуть від епідемічної ситуації.

Цікаво – скільки витратили на Новий рік у різних містах України: дивіться відео