COVID-паспорт або подвійне тестування: Фінляндія продовжила обмеження на в'їзд

Влада Фінляндії 15 жовтня продовжила обмеження на в'їзд. Окрім того, невакциновані люди, які в'їжджають до Фінляндії, мають надати результати подвійного тестування.

Якщо людина не має довідки про вакцинацію, їй необхідно двічі здати тест на коронавірус. Спершу – у своїй країні, а згодом – на території Фінляндії.

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Людина, яка прибуває до Фінляндії, має пред'явити:

документ про одужання від коронавірусу упродовж останніх 6 місяців;

або документ про повну вакцинацію;

або результат тесту на коронавірус, зроблений перед приїздом.

Окрім того, COVID-сертифікат діятиме, як альтернатива обмежувальним заходам, які встановлює регіональна влада.

Зокрема, ресторани зможуть уникнути карантинних обмежень, якщо відвідування закладу здійснюється суворо за паспортами вакцинації.

Вимагати документи можуть у людей, старших, аніж 18 років. Зокрема,

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