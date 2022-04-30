COVID-сертифікат із закінченим терміном залишиться в Дії: у Мінцифри пояснили алгоритм

У частини людей в Україні спливає термін дії COVID-сертифікату. Раніше траплялися випадки, коли вони зникали із Дії.

У Мінцифри пояснили, що це означає і що робити далі. Фахівці запевняють, що все під контролем і українці матимуть свої сертифікати в застосунку.

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Сертифікати в Дії залишаються, але є недійсними

У Мінцифри пояснили, що тепер сертифікати залишатимуться в Дії, але при цьому будуть недійсними.

Так оновили застосунок спеціально, щоб зберегти важливу історію вакцинації і щоб вона залишилася в смартфоні кожного українця.

Це означає, що тепер люди, які змогли виїхати в більш безпечні регіони країни, мають доказ того, що пройшли вакцинацію. Також це правило діє й для тих, хто поїхав за межі нашої держави. Крім того, це допоможе зробити бустерну дозу, якщо ще не робили.

Мінцифри також нагадало, що українські COVID-сертифікати в Дії взаємовизнані з Європейським Союзом. Це означає, що таким сертифікатом можна вільно користуватися, перебуваючи за кордоном.

Принагідно в міністерстві закликали всіх українців дбати про своє здоров'я та берегти одне одного, своїх рідних та близьких.

Останні новини про коронавірус

Здавалось, що з початком війни в Україні епідемія коронавірусу закінчилась. На жаль, це не зовсім так. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповідав, що хвороба нікуди не зникла, але захворюваність справді пішла на спад.

На початку квітня в Україні продовжили термін у Дії, протягом якого буде зберігатися сертифікат про вакцинацію. Такий документ має бути доступний впродовж 1,5 року з дати щеплення.

У Європі також значно послабили коронавірусні обмеження. Деякі країни дозволили іноземним туристам в'їзд без будь-яких обмежень, пов'язаних з COVID-19. Мовиться про Польщу, Данію, Швецію, Латвію та Норвегію.

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