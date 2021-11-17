COVID-злочин: у Росії викрали мобільний пункт вакцинації

У Ленінградській області стався курйозний злочин. Поцупили фургон, який служив мобільним пунктом вакцинації. Автівка, незважаючи на високу вартість, не була застрахована.

Спеціальний медичний автомобіль "ГАЗон NEXT" належав Тихвінській лікарні. Машина стояла на лікарняному проїзді.

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Проте мобільний пункт вакцинації зник у ніч з 13 на 14 листопада. Вартість машини – близько 4 мільйонів рублів.

Цікаво, що автівка обладнана системою стеження, проте поки що її знайти не можуть. Російська поліція порушила кримінальну справу та шукає поцуплений фургон.

Вартість автівки – 4 мільйони рублів / Фото з телеграм-каналу Baza

Незважаючи на велику вартість, мобільний пункт вакцинації не був навіть застрахований, а на парковці, де він стояв, не було відеоспостереження.

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