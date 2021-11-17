COVID-злочин: у Росії викрали мобільний пункт вакцинації
Джерело:Meduza
У Ленінградській області стався курйозний злочин. Поцупили фургон, який служив мобільним пунктом вакцинації. Автівка, незважаючи на високу вартість, не була застрахована.
Спеціальний медичний автомобіль "ГАЗон NEXT" належав Тихвінській лікарні. Машина стояла на лікарняному проїзді.
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Автомобіль викрали невідомі
Проте мобільний пункт вакцинації зник у ніч з 13 на 14 листопада. Вартість машини – близько 4 мільйонів рублів.
Цікаво, що автівка обладнана системою стеження, проте поки що її знайти не можуть. Російська поліція порушила кримінальну справу та шукає поцуплений фургон.
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Що відомо про ситуацію з коронавірусом в Росії
- Станом на 17 листопада в Росії виявили понад 9 мільйонів 27 тисяч випадків коронавірусу.
- Летальних випадків – більше ніж 254 тисячі.
- За останню добу коронавірус діагностували у понад 35 тисяч осіб.