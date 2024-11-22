На Аскольдовій могилі відкрили монумент на честь Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла: фото

У Києві відкрили пам'ятник Герою України Дмитру Коцюбайлу. Він встановлений у центрі міста на Аскольдовій могилі, де похований легендарний командир.

На монументі зображено захисника на повний зріст, а поряд з ним стоять три вовки – на честь батальйону "Вовки Да Вінчі", яким військовий командував, передає 24 Канал.

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У Києві відкрили пам'ятник "Да Вінчі"

21 листопада у столиці відбулося урочисте відкриття монумента. На подію прийшли десятки військових.

Відкриття пам'ятника: дивіться відео

У Києві встановили пам'ятник "Да Вінчі" / Фото Валентина Поліщук для 24 Каналу

Легендарний командир віддав своє життя у боях за Бахмут / Фото Валентина Поліщук для 24 Каналу

Дмитро Коцюбайло став наймолодшим "Героєм України" / Фото Валентина Поліщук для 24 Каналу

Дмитру навіки залишилося 27 років / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

У Києві відкрили монумент "Да Вінчі" / Фото Валентина Поліщук

Нагадаємо, що Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року на Івано-Франківщині. Освіту здобував у Бовшівській загальноосвітній школі та вчився на художника в Івано-Франківському професійному будівельному ліцеї.

На війні Дмитро з 18 років, куди потрапив одразу після Революції Гідності. До початку повномасштабного вторгнення був добровольцем, потім вступив у ЗСУ.

30 листопада 2021 Дмитро Коцюбайло був відзначений званням Героя України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

У 2022 році отримав звання молодшого лейтенанта. "Да Вінчі" загинув 7 березня 2023 року на Бахмутському напрямку.