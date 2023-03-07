Обстріл, багато вибухів і пошук медиків: як загинув Герой України "Да Вінчі"

Увечері 7 березня президент Володимир Зеленський сповістив трагічну новину про загибель Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Свідки цієї трагедії розповіли, як загинув Герой і як відважно воював.

Про обставини загибелі розповіли військовий фотограф Костянтин Ліберов. Герой загинув на його очах.

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Як загинув "Да Вінчі"

Костянтин Ліберов розповів епізоди останніх днів життя Дмитра Коцюбайла. За 2 дні до трагедії він в'їхав на танку у ворожу посадку і повів своїх побратимів на штурм. Ті не довго задумувалися, адже повністю довіряли своєму командирові.

Наступного дня, як пригадує фотограф, "Да Вінчі" сам гасив танк, який загорівся, маючи тільки одну баклажку води. І це при тому, що танк був із боєкомплектом.

Однак 7 березня стало трагічним днем у цій історії.

Це сталось у нас на очах. Обстріл. Ти сказав нам залишитись в укритті. Вибухи, багато вибухів. За хвилину крики: Медика! медика! Да Вінчі! Ми до останнього вірили. Ми до останнього молились. Ти був самим сміливим, самим відчайдушним із всіх, кого ми знали. Ти здавався безсмертним,

– написав Ліберов.

Загинув Дмитро Коцюбайло: головне

7 березня у боях під Бахмутом загинув Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло – воїн, який у 2014 році пішов добровольцем захищати Україну. Тоді йому було 18 років. Під час боїв зазнав поранення і після лікування повернувся на військову службу. Згодом захисник став командиром 1-ї окремої штурмової роти "Правого сектору".

У грудні 2021 року "Да Вінчі" став першим добровольцем, який за життя отримав звання Героя України та орден "Золота Зірка". Також він був одним із наймолодших командирів, якого нагородили – тоді йому було 26 років.

Дмитро Коцюбайло вважав, що того дня, коли президент вручив йому нагороду, держава визнала та нагородила усіх добровольців, які взяли у руки зброю і від 2014 року боронили Україну.

Після початку повномасштабного вторгнення він воював на Київщині та у Запорізькій області. Брав участь у деокупації Балаклії та захищав Бахмут.