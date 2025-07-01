Росіяни все ж змогли проникнути в Дачне на Дніпропетровщині, – Генштаб

Російські окупанти намагаються перетнути межу Донецької та Дніпропетровської областей і навіть роблять спроби прориву оборони, але зазнають невдач. На цьому напрямку ворог залучає до боїв малі піхотні групи та ДРГ.

Підрозділи ЗСУ надалі стримують натиск окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Дивіться також Бої на адмінмежі тривають: Буданов оцінив, чи є загроза для Дніпра

Росіяни не мають успіху в Дачному на Дніпропетровщині

У село Дачне, яке залишається під контролем ЗСУ, нещодавно зайшла група російських розвідників. Вороги перетнули межі населеного пункту та сфотографувалися там з російським триколором для того, щоб поширити фейк про нібито захоплення Дачного. Однак окупантів в той же момент знищили українські воїни.

Реляції російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачне й надалі залишається під контролем Сил оборони України,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Після цього росіяни знову здійснювали штурми на Дачне. ЗСУ вистежили їх також, але не вбивали, а взяли в полон. Бригади морської піхоти зупинила просування ворога й до того ж поповнила обмінний фонд.

Окупанти знімали фейки в Дачному: дивіться відео

У Центрі протидії дезінформації також кажуть, що росіяни не зайшли в Дачне, а повідомлення про це поширювала пропаганда. Росіяни вихвалялися, що буцімто захопили перше село в Дніпропетровській області. Однак ситуація на адміністративній межі регіону до сьогодні залишається незмінною.

Село Дачне на карті бойових дій: мапа Deep State