"Може пишатися впливом": кого в Росії називають підбурювачем дагестанських протестів

30 жовтня 2023, 15:28
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Після початку наземної операції в Секторі Гази Росією ширяться антисемітські радикальні акції. Зокрема, тривають єврейські погроми в Дагестані.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, кого росіяни вважають ініціатором масових заворушень.

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"Ксенія Собчак повідомила, що це все придумав Ілля Пономарьов у Києві. Він напевне тепер помре від гордощів, тому що, сидячи в Києві, нібито організував протести по всьому Північному Кавказу. Це він найвпливовіша людина у світі тепер", – зіронізував Яковенко.

Хто такий Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов – російський опозиційний політик, депутат держдуми V і VI скликань. Заявляв про належність Криму до Росії, що не завадило йому отримати українське громадянство 2019 року.

Після повномасштабного вторгнення від імені Національної республіканської армії підписав "Декларацію російської збройної опозиції" з легіоном "Свобода Росії".

Як антисемітські протести пов'язані з війною в Україні

Як відомо, антисемітські протести спалахнули не лише в Росії, а в усьому світі. Зокрема, неспокійно в Туреччині, лідер якої назвав Ізраїль "окупантом".

"У цілому по всьому світу палає пожежа, яку роздув Путін. Звісно, це пов'язано зі зрушенням світоустрою, яке фактично почалося з великої війни проти України", – сказав Яковенко.

Яковенко про протести в Дагестані: дивіться відео 24 Каналу

Антисемітські мітинги в Росії: останні новини

  • На Кавказі масово протестують проти євреїв. Так, у Нальчику підпалили недобудований єврейський культурний центр, а на стіні написали "смерть яхудам" ("яхуд" – "єврей" арабською).
  • Крім того, в аеропорту Махачкали зібрався натовп дагестанців, які "зустрічали" рейс із Тель-Авіва, скандуючи антисемітські гасла. Відомо про 10 постраждалих.
  • В Ізраїлі вже зреагували на події в Дагестані. Канцелярія прем'єр-міністра та МЗС країни очікують, що російські правоохоронні органи підтримуватимуть безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.

Автор: Марія Куцова