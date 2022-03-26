Дагестанські росгвардійці стали добривом для української землі – фото

26 березня 2022 , 06:26
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Військові країни-окупанта з Дагестану не змогли побороти українських захисників та загинули на теренах України. Про втрати 128 бригади повідомив Останній Блокпост.

Окупанти з північно-східної частини Кавказу отримали шалений відсіч від українського спротиву. Бійці ворожої 128 бригади загинули.  

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Від загиблої бригади залишилися документи, жетони та трохи зброї. Трофейний боєзапас отримають українські військові. 

Трофейна зброя / Фото Останній блокпост 

Документи розбитої бригади /Фото Останній Блокпост

Жетони загиблих дагестанців / Фото Останній Блокпост

Список особового складу дагестанців / Фото Останній Блокпост

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Автор: Ярослава Прадід