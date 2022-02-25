На дахах медустанов Одеси розміщують білі полотна зі знаком Червоного Хреста
Джерело:телеграм Думская
На дахах медичних установ міста Одеси розгортають білі полотна зі знаком Червоного Хреста. В оперативному штабі військово-цивільної адміністрації пояснюють, для чого це робиться.
Це необхідний захід, якого дотримуються у військовий період. Розповідаємо, що він означає.
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Що означає червоний хрест на дахах медустанов
У військовий період емблема червоного хреста виконує роль захисного знака – знака гуманності.
Так діють у всьому світі відповідно до положень Женевських конвенцій і Додаткових протоколів до них. Розгортають біле полотно з червоним хрестом під час воєнних дій.
Як зауважують в оперативному командуванні "Південь" Сухопутних військ України, цей крок сигналізує одній стороні конфлікту іншій, що:
- цей об'єкт не може стати жертвою атаки,
- всередині перебувають жертви війни – у випадку з лікарнями, поранені та хворі.
Відтак, обстріли будівель, на яких розгорнуті полотна з червоним хрестом – серйозне порушення норм міжнародного права.
Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових, а міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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