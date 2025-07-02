Далай-лама заявив, що планує реінкарнацію: що про це думає Китай

Перед своїм 90-річчям Далай-лама XIV виступив з відеозверненням на конференції до буддистських релігійних лідерів. Духовний лідер тибетців підтвердив, що інститут Далай-лами продовжить існувати після його смерті.

Учасники конференції підтримали духовного лідера тібетців щодо до наступництва. Про це пише 24 Канал з посиланням на AP та BBC.

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Далай-лама наголосив, що його наступник має бути знайдений згідно з багатовіковими тибетськими релігійними звичаями. При цьому він застеріг, що жодна інша сторона, включно з Китаєм, не має права втручатися в процес визнання наступника.

Тібетський духовний лідер зазначив, що пошуком і визнанням його наступника займатиметься створений ним у 2015 році фонд "Ґаден Пходранг".

Китаю своєю чергою наполягає, що наступного Далай-ламу мають шукати лише на території КНР і лише з погодженням центральної влади. Однак тибетські буддисти вірять, що духовний лідер сам обирає тіло для переродження.

Довідка: За традицією нового Далай-ламу шукають після смерті попереднього. Цей процес триває роками і починається з розпізнавання дитини за релігійними ознаками, після чого її виховують як нового духовного лідера.

Як передають ЗМІ, з пропозицією реінкарнації до Далай-лами звернулись віряни з Тибету, Монголії, Росії, Китаю та інших країн.