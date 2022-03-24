Далеко не втечуть: на Чернігівщині ЗСУ знищили 2 "Тигри", танк і КамАЗ окупантів
Джерело:Оперативне командування "Північ"
Українські військові натрапили на чергових рашистів у лісах Чернігівщини. Тепер "загублені" залишаться тут навічно.
Унаслідок вдалої операції наші ЗСУ знищили щонайменше два ворожі бронеавтомобілі "Тигр", а також танк та "КамАЗ" російської орди.
До теми ЗСУ частково знищили та захопили колону забезпечення російських окупантів на півночі
Про новий успіх захисників Сіверщини повідомили в оперативному командуванні "Північ".
Частина колони в паніці почала розбігатися, але далеко вони не втечуть,
– запевнили в "Півночі".
Там також показали фото влучної роботи українських військових по ворожій колоні.
ЗСУ вчергове розбили техніку орків / Фото командування "Північ"
Тим часом на Росії намагаються приховати реальні втрати серед своєї армії. Але навіть пропаганда дає збої.
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