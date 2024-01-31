Ще не стоять на озброєнні США: Україні можуть надати далекобійні ракети GLSDB

Про те, що Україна вже в середу може отримати ракети GLSDB, написали західні ЗМІ. Якщо це станеться, то ми станемо першими, хто випробує ці ракети в бою. Їх іще немає навіть на озброєнні США.

GLSDB – це Ground Launched Small Diameter Bombs, бомба малого діаметра наземного запуску або наземна бомба малого діаметра. Їх запускають із землі.

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Що відомо про передання Україні американських ракет GLSDB

Видання Politico повідомило про можливе передання зброї, покликаючися на свої джерела. Орієнтовною датою називають середу 31 січня.

Це дасть можливість завдавати більш глибоких ударів, яких у них ще не було, доповнить їхній арсенал вогнепальної зброї великої дальності. Це додаткова стріла в сагайдаку, яка дозволить їм зробити більше,

– сказав американський урядовець.

У Пентагоні про GLSDB висловилися обтічно, мовляв, не робитимуть офіційних заяв і не називатимуть терміни постачань.

"Як ми заявили ще минулого року, ми забезпечимо Україну GLSDB в межах наших зусиль, які фінансуються Ініціативою сприяння безпеці України. З міркувань оперативної безпеки ми не будемо підтверджувати конкретні терміни", – сказав речник Пентагону Патрік Райдер.

Що відомо про ракети GLSDB

Це новітня американська зброя, якої немає іще на озброєнні самих Сполучених Штатів. Її уже випробували, але не в бою – над Мексиканською затокою випустили шість ракет.

GLSDB – високоточна бомба великої дальності, яку виробляють компанії Boeing і Saab. Наземної версії американці ще не мають. Боєприпас важить 130 кілограмів і може летіти на 150 кілометрів.

Це бомба, що планує, також її називають розумною або крилатою. Після пуску крила боєприпасу розкриваються, тож політ триває довше, а точність стає вищою.

Вони не такі потужні, як ATACMS, утім, вони дешевші та їх можна виробити більше. Бомби наземного базування простіше розгорнути, їх запускають із HIMARS. Це дозволить Україні зірвати операції окупантів, створити тактичну перевагу над ними та змусити їх перемістити логістику подалі від лінії фронту.

На сайті виробника вказують такі переваги GLSDB:

точність до одного метра;

можна атакувати з будь-якого кута, з усіх боків, навіть уразити ціль позаду точки запуску;

боєприпас може навіть проникнути в печеру;

його можна запускати з прихованих або захищених місць, щоб уникнути виявлення.

У 2023 році США обіцяли поставити Україні цю зброю, але поставки відклали, бо не встигли випробувати боєприпас.