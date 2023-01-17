У Пентагоні погодились, що Україна потребує далекобійних ракет

У США тривають дискусії щодо постачання Україні ракет великої дальності. Нині у Пентагоні визнають потребу в них.

Про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал на брифінгу, інформує 24 Канал. За його словами, зараз важливо говорити не про конкретний тип далекобійних ракет, а про прохання України надати зброю, яка здатна досягати дальніх цілей.

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Україні потрібні далекобійні ракети

Не вдаючись у подробиці, я просто сказав би, що ми визнаємо цю вимогу (щодо постачання далекобійних ракет – 24 Канал) на поточному етапі, і нам потрібно подумати, як допомогти Україні подолати цей виклик,

– заявив Кал.

Окрім цього, Кал розповів про ситуацію з американськими танками Abrams для України. За його словами, це дуже складне і дороге обладнання, яке важко утримувати.

Заступник міністра оборони США додав, що США продовжать дискусії щодо типів і кількості західних танків, яких потребує Україна.

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Зміну у форматі підтримки чітко можна спостерігати в останньому пакеті військової допомоги. Наприклад, наявність тих же Bradley і ракетних систем великої дальності – демонстрація того, що українцям дають "набагато більше можливостей".

Представники США зауважили, що Україна прислухається до рекомендацій США. Мовиться про цільове використання зброї, спрямоване саме на захист від ворога. Тепер же наша держава отримає машини й оснащення, які дозволять наступати. Це дозволить задовольнити потреби нашої держави на полі бою.

Нагадаємо, у Білому домі раніше заявили, що скорочення США оборонного бюджету для України у 2023 році не передбачається. Нашій державі виділили 45 мільярдів доларів.