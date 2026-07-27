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24 Канал Головні новини "Далекобійні санкції" в дії: Україна завдала нищівних ударів по об'єктах у Росії
27 липня, 10:36
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Оновлено - 10:55, 27 липня

"Далекобійні санкції" в дії: Україна завдала нищівних ударів по об'єктах у Росії

Софія Рожик

Стратегічні об'єкти Росії уночі 27 липня знову зазнали руйнівного удару. Президент Зеленський наголосив, що йдеться про влучання по об’єктах, які допомагають ворогу підтримувати свою військову машину.

Про це йдеться у дописі глави держави.

Куди "прилетіло" цієї ночі у Росії?

Однією з цілей став експортний термінал у Ростовському регіоні, який розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії бойового зіткнення. 

Крім того, глибокі удари були завдані по нафтових об'єктах у Ярославському регіоні та Удмуртській Республіці. Ці об'єкти розташовані за 1300 кілометрів від державного кордону України.

Виконується план далекобійних санкцій, та знижуємо можливості Росії фінансувати війну,
– зазначив Зеленський.

Він також подякував воїнам Сил оборони за точну роботу по об'єктах, які ще донедавна в Росії вважалися безпечним тилом. За його словами, саме такі удари повертають війну на територію держави-агресора і наближають шанс на справедливий мир.

Вибухи у Росії: дивіться відео

 

 

Нагадаємо, що до вночі гучно було й у Бєлгороді. У місті лунали десятки потужних вибухів, було кілька прильотів.

А напередодні ЗСУ уразили "Чорноморнафтогаз", ретранслятор БпЛА та Тюменський НПЗ.

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