Це вже не мирний тил, – "Мадяр" розповів про атаки на Росію вглиб на 2 тисячі кілометрів і лише

Україна подовжує бити по важливих цілях у Росії, аби зменшити її потенціал. Глибина ударів уже досягнула 2 тисячі кілометрів.

Особливо перепадає останнім часом об'єктам експорту нафти. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" для BBC розповів про атаки на глибокий тил ворога.

Що "Мадяр" розповів про атаки на Росію?

"Мадяр" розповів, що далекобійні атаки на Росію будуть посилюватися. Усі удари знімаються на відео для перевірки та реєструються.

1500 – 2000 кілометрів вглиб російської території більше не є мирним тилом. Волелюбний український "птах" літає туди, коли завгодно і куди завгодно,

– попередив Роберт Бровді.

Нагадаємо, що нещодавно було атаковано російський Челябінськ на Уралі. 25 квітня українські БпЛА подолали відстань більше ніж 1800 кілометрів.

БпЛА для атак готують у секретному місці і швидко, перш ніж російські окупанти встигнуть їх виявити та запустити балістичні ракети.

Президент Зеленський називає такі глибокі удари "дуже болісними" для Росії. Вони завдають "критичних" збитків для її енергетичного сектору. Втрати сягають десятків мільярдів доларів.

До слова, удари по нафтових об'єктах, зокрема по НПЗ в Туапсе, мають вплив на Москву. Військовий оглядач Іван Тимочко зазначив 24 Каналу, що це призводить до внутрішньої дестабілізації всередині країни-терористки.

Збільшення кількості атаки на ворога частково пов'язане з технологіями. Безпілотники українського виробництва стають дешевшими і літають все на більші відстані. Частина уже може літати на понад 1000 кілометрів, а деякі моделі – навіть вдвічі далі.

Путін видобуває природні ресурси та перетворює їх на криваві долари, які потім спрямовує проти нас у вигляді безпілотників "Шахед" та балістичних ракет,

– пояснив причини атак на ворога Бровді.

Він, зокрема, зауважив, що якщо НПЗ – це інструмент для заробітку грошей, які використовуються для війни, то вони є законною військовою ціллю та підлягають знищенню.

Зверніть увагу! За словами "Мадяра", війська безпілотних систем становлять лише 2% українських збройних сил, водночас наразі на них припадає третина всіх знищених цілей. Їхній власний рівень втрат не є секретом – менше 1% на рік.

"Мадяр" стверджує, що його сили мають вирішальне значення для того, щоб Путін не зміг досягти будь-яких головних перемог, особливо його мети захопити увесь Донбас протягом кількох місяців.

"Що він (Путін – 24 Канал) курить? Це нереалістично. Це абсурдно" – наголосив Бровді.

На чому ще зосереджена увага "Мадяра"?

Стратегія "Мадяра" побудована не лише на далекобійних ударах. Він також працює над зменшенням переваги Росії в людських ресурсах.

"30% усіх ударів безпілотників мають бути спрямовані проти військовослужбовців. Можна назвати це планом знищення, так, і зараз ми його перевищуємо", – заявив "Мадяр".

Своєї мети СБС досягали чотири місяці поспіль. Смерть кожного солдата має бути доведена відеозаписом, інакше не зараховується.

Також у Бровді є ще одна ціль – російський моральний дух.

Він сподівається, що високий рівень жертв у поєднанні з гігантськими пожежами, що палають на об'єктах далеко за кордоном, може створити "певне бродіння" всередині Росії.

Нагадаємо, що на одному нещодавньому відео росіянка в Туапсе бідкалася: "Я просто хотіла жити біля моря зі своєю дитиною, але все зруйновано… ці дрони літають, руйнують все". Для Бровді це ознака того, що наслідки вторгнення Росії і потужного опору України можуть поширюватися.

Атаки на Росію: останні новини

У ніч на 28 квітня Росія зазнала масованої атаки БпЛА. Російська "певео" начебто збила 186 дронів. Водночас без наслідків не минулося. Зокрема, уже третій раз за квітень були прильоти по НПЗ у Туапсе у Краснодарському краю. Також писали, що загинув працівник АПХ "Мираторг" у Брянській області.

А 26 квітня дрони атакували азотний комплекс "Аміак-3" у Волгоградській області. Було пошкоджено трубопровід високого тиску із сірчаною кислотою. Унаслідок атаки 5 людей зазнали хімічних опіків.

До слова, наразі Росію атакують переважно безпілотники, але невдовзі усе може змінитися. Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко припустив 24 Каналу, що у травні на ворожу територію може полетіти балістика, від якої росіяни захиститися не зможуть.

До того ж 27 квітня українська компанія Fire Point презентувала макети балістичних ракет FP-7 та FP-9 на виставці у Польщі.