Несумісно з моєю позицією, – Шольц зробив нову заяву щодо далекобійних ударів по Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що не схвалює пом'якшення обмежень на використання українською армією німецької зброї. Він виступає проти ударів по території Росії.

Про це він сказав у Нью-Йорку перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, таке рішення суперечить його позиції.

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У Німеччині не скасують обмеження на удари вглиб Росії

Шольц заявив, що німецький уряд ухвалив "кілька рішень" щодо військової підтримки України, "які для мене є дуже зрозумілими". Серед них – те, що Німеччина не скасовуватиме обмеження на дальність стрільби.

Це (далекобійні удари по Росії – 24 Канал) не сумісно з моєю особистою позицією… Ми не будемо цього робити. І у нас є на це вагомі причини,

– додав він.

Важливо. Олаф Шольц раніше заявляв, що не передаватиме Україні ракети Taurus через "високий ризик ескалації".

Нагадаємо, що дискусії між союзниками щодо зняття обмежень на удари далекобійним озброєнням по Росії тривають. Так, за словами очільника МЗС Британії Девіда Леммі, Лондон веде "делікатні переговори" з Білим домом, аби отримати дозвіл на застосування Storm Shadow по території країни-агресорки.