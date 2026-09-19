Зеленський погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Україна готує нові далекобійні операції у відповідь на російські атаки та планує розширити радіус ураження ворожих цілей. Водночас військові вже успішно застосовують нові вітчизняні розробки для збиття реактивних дронів-камікадзе.

Про погодження відповідних планів заявив Володимир Зеленський після доповідей міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Що розповів Зеленський про подальші дії?

За його словами, інженери цілодобово працюють над створенням засобів протидії швидкісним безпілотникам. Кілька таких розробок уже довели свою ефективність у реальних бойових умовах.

Окрім зброї, керівництво держави готує оновлення управлінських підходів у командуванні Медичних сил ЗСУ. Головна мета полягає у максимальному масштабуванні успішних практик, які вже працюють у бойових бригадах та їхніх патронатних службах. Поширення такого досвіду на всі рівні Сил оборони визначили одним із ключових пріоритетів.

Окрему увагу приділили іноземним добровольцям, які воюють за Україну. Наразі триває оновлення нормативної бази, щоб спростити підходи до їхнього залучення у військо.

Кожен, хто відчуває, що наш захист незалежності України має глобальне значення, повинен отримати належну можливість проявити себе та відповідну шану,

– наголосив президент.

Зеленський зазначив, що також триває робота над далекобійними операціями. За його словами, готується розширення можливостей українських захисників.

Нагадаємо, підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій ЗСУ 9 вересня уразили Новоуренгойський та Пуровський заводи в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. Українські дрони подолали понад 3 тисячі кілометрів, що, за даними ССО, стало рекордною для українських безпілотників дальністю удару.

Обидва підприємства є важливими об'єктами газоконденсатної промисловості Росії та забезпечують переробку значних обсягів сировини. У Генштабі підтвердили участь Сил оборони в атаці на Новоуренгойський завод, зазначивши, що ступінь завданих збитків наразі уточнюють.