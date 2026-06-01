Логістичний локдаун допікає росіянам: "воєнкори" визнають ефективність далекобійних ударів СОУ

Зусилля українських оборонців, зокрема що стосується далекобійних операцій дедалі більше порушують логістику країни-агресорки на всьому театрі бойових дій – від окупованої Луганщини до Криму. Станом на 31 травня СОУ встановили дроновий контроль над Луганськом, Старобільськом, Алчевськом, Брянкою та Кадіївкою на Луганщині, які розташовані приблизно за 50 – 90 кілометрів від лінії фронту.

Це частина ширшої операції зі зриву російської логістики в тилу, наслідки якої вже помічають і ворожі "воєнкори". Відповідні висновки зробили в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як російські "воєнкори" оцінюють удари СОУ?

Військові блогери країни-агресорки визнають, що українські удари створюють серйозні логістичні труднощі по всій окупованій території. За їхніми словами, українські дрони дедалі частіше проривають ППО та дістають навіть до кордонів Ростовської області.

Деякі з них заявляють про дефіцит пального та проблеми з підвозом боєприпасів і ротацією особового складу на Донеччині та Луганщині, а також про порушення логістики вздовж сухопутного коридору до Криму.

Українські підрозділи регулярно завдають ударів по складах боєприпасів, техніці та логістичних маршрутах, а нещодавно дісталися до пункту пропуску Ізварине на кордоні, який розташований більш ніж за 205 кілометрів від позицій операторів дронів ЗСУ.

Важливо! Аналітики стверджують, що за останні місяці інтенсивність таких ударів суттєво зросла, що спричиняє каскадні проблеми для російських сил, ускладнюючи постачання, ротацію військ і просування на фронті.

Геолоковані відео за 30 – 31 травня підтверджують удари по російській техніці на ключових трасах у Луганській і Донецькій областях, зокрема на напрямках Дебальцеве – Луганськ, Алчевськ – Кадіївка, Костянтинівка – Донецьк та Маріуполь – Бердянськ – Мелітополь – Генічеськ.

Нагадаємо, що кількома днями раніше міністр оборони України Михайло Федоров анонсував нову програму під назвою "Логістичний локдаун", спрямовану на посилення далекобійних ударів по тилу окупантів.

Зі свого боку, радник Федорова, Сергій "Флеш" Бескрестнов, наголосив, що Сили оборони України, окрім далекобійних ударів, зосередяться на ураженні російської логістики, без якої армія не може воювати.

Він також зазначив, що в Україні є виробники далекобійних дронів на 1 – 2 тисячі кілометрів і більше, але не менш важливі дрони середньої дальності, які б'ють по постачанню, техніці та переміщенню військ. Україна, за його словами, використовуватиме всі слабкі місця противника.