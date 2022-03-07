"Далі буде": у мережі показали результати роботи українських протитанкістів

У штабі Операції об'єднаних сил показали результати роботи українських протитанкістів. А також наголосили, що військові на досягнутому зупинятися не планують.

Зокрема, у штабі ООС пригадали, як днями розповідали про хлопців-протитанкистів з окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

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Результати роботи українських протитанкістів

Про їх "палку" зустріч російських окупантів. От зараз можете побачити один з результатів їхньої роботи,

– зазначили в ООС.



Протитанкісти розправилися з ворожою технікою / Фейсбук ООС

Там додали, що такої вторсировини для металургійних підприємств України хлопці підготували чимало. А головне – зупинятись на досягнутому результаті вони не збираються. Тому далі буде.



Техніка росіян перетворилася на металобрухт / Фейсбук ООС

Зауважимо, українські військові та представники територіальної оборони нещадно знищують всю ворожу техніку, яка трапляється їм на шляху, а також збирають "трофеї".

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