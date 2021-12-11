Дали гарантії, – Арестович заявив, що США не нав'язуватимуть "особливий статус" Донбасу

Олексій Арестович запевнив, що США не втручатимуться у рішення України щодо тимчасово окупованого Донбасу. Вашингтон, мовляв, даватиме лише власні рекомендації.

"Ніякого тиску не буде"

Президента США Джо Байден під час розмови з українським лідером Володимиром Зеленським не тиснув на нього. Про це радник голови Офісу Президента заявив у інтерв'ю.

До теми США де-факто вже долучились до нормандського формату, – Арестович

Жодного (нав'язування "особливого статусу" Донбасу в редакції Росії з боку США – 24 канал). Ми отримали дуже чіткі гарантії, що такого не буде,

– запевнив Арестович.

Він наголосив, що Україна отримала повні гарантії того, що США не будуть втручатися. "Вони можуть викладати свій погляд, можуть надавати рекомендації, можуть бути певні домовленості, наприклад, щодо порядку денного перемовин, але точно не до змісту. І тим більше не до змісту в розрізі тиску", – сказав політик.

Арестович також прокоментував заяву керівника адміністрації президента Росії Тараса Козака. Той після зустрічі з заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд сказав, що сторони нібито погодилися на необхідність "особливого статусу Донбасу в складі України". Арестович вважає, що це була "боротьба за формулювання" і хвилюватися не варто.

Що цьому передувало

Американське агентство Associated Press заявило, що Білий дім нібито може тиснути на Україну, аби домогтися автономії окупованого Росією Донбасу. Зокрема мовиться про контроль охорони здоров'я, поліції та шкіл.

Журналісти наголосили, що завдання Байдена "полягає у тому, щоб спонукати Київ прийняти деякі рішення на сході держави, не створюючи враження, що він поступається Володимиру Путіну".

Водночас Офісі Президента вважають, що немає сенсу говорити про політику на Донбасі, поки там тривають бойові дії, а безпека місцевого населення – під загрозою. Михайло Подоляк заявив, що анонімні джерела, на які посилається агентство – "дуже ненадійний фундамент, щоб складати думку".

Це може вас зацікавити – Загроза війни зросла: дивіться відео