Далі може бути голодомор з бомбардуванням, – експерт про “Азовсталь” у Маріуполі

Окупанти скидають бомби на "Азовсталь" у Маріуполі, під завалами можуть перебувати сотні людей. І бомбрдування росіяни продовжуватимуть.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

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На його думку, російські військові припиняють штурм "Азовсталі", бо розуміють, що вони туди не можуть зайти, українські захисники їх знищать. Водночас бомбардування заводу "Азовсталь" будуть продовжуватися.

Я думаю, що далі буде голодомор, який буде супроводжуватися бомбардуваннями, щоб змусити ЗСУ вийти і здатися,

– заявив Жданов.

Військовий експерт додав, що він (ймовірно, Путін – 24 канал) поставив чітке завдання – оточити периметр Маріуполя, щоб навіть "муха не пролетіла".

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Яка ситуація в Маріуполі: коротко

Місто перебуває в блокаді російських військових. За нього в оточенні борються українські захисники з батальйону "Азов", морпіхи та інші. Ситуація складна, в Маріуполі залишається приблизно 100 тисяч людей. Там гуманітарна катастрофа.

За нього в оточенні борються українські захисники з батальйону "Азов", морпіхи та інші. Ситуація складна, в Маріуполі залишається приблизно 100 тисяч людей. Там гуманітарна катастрофа. Деякі люди ховаються на заводі "Азовсталь" і поки не можуть його покинути, як пояснили наші військові. Туди прилетіли бамби, під завалами можуть перебувати сотні людей.

Україна звернулася з негайною вимогою до росіян зробити терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь", щоб вивезти мирних. Також 20 квітня вдалось евакуювати з заблокованого міста 4 автобуси з людьми. Евакуація має продовжитись і сьогодні, 21 квітня.

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