Дали наказ бомбити мирні міста, – російський пілот розповів про авіанальоти на Харків

У Харкові спіймали пілота, який здійснював авіанальоти на місто. Він розповів, що у нього було щонайменше 3 вильоти.

Перед допитом пілоту дали подзвонити до дружини. Він попросив її передати росіянам, аби ті більше не стріляли по мирних жителях.

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Допит пілота

Чоловік розповів, що його командувач генерал Макарецький дав наказ бомбити мирні міста. Він надіслав координати для бомбардування.

Пілота запитали, чи розумів він, що внизу – світломаскування, тому під літаками могли бути цивільні. Той холоднокровно відповів: "я працюю за координатами".

Пілот вилітав між Ізюмом і Балаклією, а також біля Харкова.



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