Дальмаєр блискуче виграла мас-старт в Антхольці

В італійському Антхольці завершився жіночий мас-старт, який блискуче виграла німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр.

Німецька біатлоністка допустила тільки один промах на чотирьох вогневих рубежах, що й дозволило залишити суперниць позаду.

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Після останньої стрільби Дальмаєр вибігла першою, оскільки більшість суперниць допустили промахи. Чешка Маркета Давидова спробувала наздогнати Лауру, однак задовольнилася тільки другим місцем, програвши німкені 13 секунд.

Компанію на подіумі Дальмаєр і Давидовій склала ще одна німкеня – Ванесса Гінц. Вона відстала від своєї співвітчизниці на 16 секунд.

Четверте місце виборола шведка Ханна Еберг, а п'ятою фінішувала Доротея Вірер. Замкнула топ-6 Кайса Мякяряйнен.

Українські біатлоністки в мас-старті участі не брали.

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