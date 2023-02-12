"Братику, житимеш": польський парамедик розповів про воїна, відео рятунку якого облетіло мережу
Джерело:УНІАН
Мережу підкорило відео, як польські парамедики евакуюють із Соледара пораненого в голову українського військового. Стала відома доля воїна, який був на межі життя та смерті.
Парамедик з Польщі Даміан Дуда розповів історію нашумілого відео з порятунком українського бійця, якого евакуювали з Соледару із важким пораненням.
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Це було змагання з часом та смертю: як парамедики евакуювали пораненого
Напередодні мережу облетіло відео, як польські парамедики евакуюють із Соледара пораненого в голову українського солдата. Один із парамедиків, Даміан Дуда, дорогою заспокоював його словами: "все буде добре, братику, будеш жити". Боєць вижив, проте дорогою його шанси на життя стрімко падали.
Це не була звичайна евакуація, це було змагання з часом та зі смертю. Нам його передали українські мінометники. Поранений він стікав кров'ю й важко дихав, життєві параметри постійно падали. Я перевернув його на бік, щоб він міг дихати. На щастя, ми встигли його довезти, він вижив,
– розповів Даміан.
Кадри евакуації українського бійця: дивіться відео