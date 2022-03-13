Дамо жорстку відповідь, – депутат Херсонської облради про співпрацю чиновників з окупантами

Окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради, пропонуючи співпрацю. Офіційно підтверджених фактів згоди немає, однак певні розмови довкола цього таки є.

Про це розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань в ефірі 24 каналу. За його словами, такі ганебні випадки трапляються.

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"Є підтверджені факти, що у Генічеську депутат місцевої ради співпрацює з окупантами, й цю інформацію ми вже доповіли Службі безпеки України", – розповів він.

За словами Хланя, є інформація і про те, що депутат обласної ради минулого скликання у Каховці та ще низка людей також співпрацюють з російськими військовими.

Дійсно такі ганебні випадки трапляються і я думаю, що після перемоги ми дамо жорстку відповідь. Ці люди сядуть у в'язницю довічно,

– наголосив депутат.

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