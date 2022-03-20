Дані неостаточні: на Харківщині вже загинули 15 дітей, понад 40 отримали поранення

Військовослужбовці Росії продовжують знищувати цивільну інфраструктуру і цинічно стріляти по житлових кварталах, вбиваючи мирне населення, зокрема дітей.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, внаслідок збройної агресії Росії лише в Харківській області загинуло 15 дітей, ще понад 40 – поранено.

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Останні злочини Росії: що відомо

9 березня 2022 року у нічний час авіаударом у село Слобожанське Ізюмського району знищено житловий будинок. Загинули 2 жінки та 2 дітей. Ще одна дівчинка 5 років отримала поранення.

Вночі 17 березня 2022 року під час обстрілу жилого масиву у Золочівській громаді загинула жінка. Своїм тілом вона закрила 4-річну доньку, завдяки чому дитина вижила, діставши поранення. Також поранено чоловіка.

19 березня 2022 року окупанти обстріляли житлові будинки в Індустріальному районі місті Харкова, через що загинуло 5 мирних мешканців. Серед загиблих – 9-річний хлопчик.

Харківщина після обстрілів російськими окупантами / Фото Харківська обласна прокуратура

Через бомбардування та обстріли рашистів пошкоджено понад 60 закладів освіти. Окремі з них зруйновано повністю. На жаль, навіть ці дані не остаточні, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій.

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