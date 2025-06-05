Мав йти на іспит, та цього дня його поховали: Чернігів попрощався із Данилом, якого вбила Росія

У Чернігові 5 червня попрощалися з 22-річним Данилом Жуковецьком, який був важко поранений під час прильоту "Шахеда" у ніч на 3 червня. Його намагалися врятувати у лікарні, але за добу він помер у реанімації.

Тієї ночі хлопець зустрічався з друзями. Він навіть подзвонив до бабусі та дядька і попередив, що літають "Шахеди". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Операція тривала годин 10

Данило під час прильоту "Шахеда" був біля епіцентру вибуху.

Його доставили до лікарні у вкрай важкому стані. Лікарі прооперували хлопця, але за добу він помер в реанімації.

Фашисти прокляті, щоб вони там повиздихали! Забрали найріднішого, який у мене був… Ой, Господи… Його там порізало повністю: й руки переламані, загалом всередині все побито було. В реанімацію повезли, годин 10, напевне, операція тривала. Всі сподівались,

– не стримує емоцій бабуся хлопця Віра Бідна.

Друзі розповіли, що у момент удару безпілотника Данило сховався у проході між магазином та багатоповерхівкою. Після трагедії туди несуть квіти.

Данило мріяв подарувати сестрі на випускний букет троянд

Один із друзів розповів, що Данило був дуже світлою людиною та завжди допомагав.

Мій онучок… Ось він мав отримувати диплом в інституті, у сестрички випускний 6 червня, він збирався до сестрички на випускний… Сказав: "Я їй подарую 30 чи 50 троянд"… А тепер сестричка на похорони прийшла… Як це можна пережити?

– плаче бабуся Віра.

Друзі розповіли, що виконають цю мрію Данила.

За місяць хлопець мав отримати диплом

5 червня Данило мав складати іспит в університеті, але цього дня його провели в останню путь.

Він навчався у Національному університеті "Чернігівська політехніка" за спеціальністю "Соціальна робота". За місяць хлопець мав отримати диплом бакалавра.

"Відповідальний, старанний, дуже хотів отримати диплом, переживав, чи все складеться, тому що бакалаврська робота – це певний рівень відповідальності. Не сталося. Він ділився досвідом, що підтримує Збройні сили за можливості і так далі. Але ось оця соціальна спрямованість також була одним з орієнтирів", – розповіла декан його факультету Надія Нагорна.

17 червня Данилу мало б виповнитися 23 роки.