Не лякаймо людей, – Гетманцев спростував чутки про стягнення боргу податковою

Фіскальній службі дозволять стягувати податкові борги з платників податків без рішення суду. Однак робити це можна було й раніше, але за низки умов.

Про це в ефірі розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, так планують наповнювати бюджет.

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Фіскальна служба списуватиме борги, якщо вони є у податковій декларації. Тобто це випадок, коли немає предмета суперечки, яку має розв'язувати суд.

У соцмережах поширюють міфи

Данило Гетманцев зазначив, що у соціальних мережах поширюють паніку, що податкова без суду зможе у будь-кого забрати кошти. Він зазначив, що це відбуватиметься лише у певних випадках з великими гравцями у бізнесі.

Це неправда. На сьогодні вже існує в Податковому кодексі норма, згідно із якою стягують борги, якщо ти сам ці борги зазначив у декларації та не сплатив протягом 70 днів. Але тільки в тому випадку, якщо сума боргу перевищує 5 мільйонів гривень. Міністерство фінансів пропонує зменшити суму боргу до 1 мільйона,

– розповів Гетманцев.

Політик додав: "Не лякаймо людей. Навіть не знаю, звідки ці псевдоексперти з соцмереж це беруть. Це ж якась маячня. Я колись навіть запропонував оподатковувати такі пости".

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