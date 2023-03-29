"Український рій імені Руста": ЗСУ можуть отримати ударні БпЛА з дальністю 3 000 кілометрів

На озброєнні Сил оборони можуть з'явитися ударні безпілотники з дальністю польоту понад 3 тисячі кілометрів.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, опублікувавши цікаве знамените фото із прямим натяком.

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"Український рій" "імені Матіаса Руста" – десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БпЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3 000 кілометрів,

– зазначив Олексій Данілов.

Чому "український рій" імені "Матіаса Руста"

Данілов опублікував фотографію з літаком німецького пілота Матіаса Руста, який у 1987 році, незадовго до розвалу СРСР, пролетів понад тисячу кілометрів, обійшов системи протиповітряної оборони та приземлився на Червоній площі в Москві.

"1987 рік, Червона площа, Москва, літак, Руст", – додав секретар РНБО.



Знамените фото із літаком Матіаса Руста, який пролетів на одномісному літаку до Москви

Руст – пілот-аматор із Німеччини, який 18-річним пролетів на "Сессні" з Гамбурга через Рейк'явік і Гельсінкі до Москви й 28 травня 1987 року, якраз у День прикордонних військ СРСР, безперешкодно подолавши понад тисячу кілометрів, сів у Москві. Його судили у радянському суді за "хуліганство" та посадили на 4 роки. В 1988 році Руст вийшов за амністією, у Німеччині його позбавили ліцензії пілота.

До слова, нещодавно Україна сформувала перші три ударні роти безпілотників, вони вже готові до бою.