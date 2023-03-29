"Український рій імені Руста": ЗСУ можуть отримати ударні БпЛА з дальністю 3 000 кілометрів
Джерело:Олексій Данілов
На озброєнні Сил оборони можуть з'явитися ударні безпілотники з дальністю польоту понад 3 тисячі кілометрів.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, опублікувавши цікаве знамените фото із прямим натяком.
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"Український рій" "імені Матіаса Руста" – десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БпЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3 000 кілометрів,
– зазначив Олексій Данілов.
Чому "український рій" імені "Матіаса Руста"
Данілов опублікував фотографію з літаком німецького пілота Матіаса Руста, який у 1987 році, незадовго до розвалу СРСР, пролетів понад тисячу кілометрів, обійшов системи протиповітряної оборони та приземлився на Червоній площі в Москві.
"1987 рік, Червона площа, Москва, літак, Руст", – додав секретар РНБО.
Знамените фото із літаком Матіаса Руста, який пролетів на одномісному літаку до Москви
До слова, нещодавно Україна сформувала перші три ударні роти безпілотників, вони вже готові до бою.