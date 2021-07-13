Сценарій для тих, хто хоче позбутись і Данілова, і Авакова, – Фесенко про зміни з МВС

У ЗМІ з'явилась інформація, нібито міністра внутрішніх справ Арсена Авакова можуть звільнити, а на його місце призначити Олексія Данілова. Тему звільнення очільника МВС підіймають регулярно й з різних причин, однак поки цього не відбулось.

Однак вічних міністрів не буває, тому заміна очільник Міністерства внутрішніх справ колись безумовно відбудеться. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.

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Данілов може замінити Авакова у МВС

Він наголосив, що у владі є люди, які хочуть "позбутись" і Олексія Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки та оборони, і Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України. Вони "зондують ґрунт", аби зрозуміти, як реагують українці.

Сценарій заміни на Данілова мені здається таким, який відповідає інтересам тих людей, які хочуть одночасно позбутись і Данілова, і Авакова,

– підкреслив політолог.

За словами Фесенка, звільнити Авакова буде вкрай важко. Це має бути рішення Кабміну, а потім Верховної Ради. Водночас керівник Кабміну зараз лояльний до президента Володимира Зеленського.

На думку політолога, Данілова можуть спробувати номінувати на посаду глави МВС, однак чи знайдуться голоси – це питання відкрите. Крім того, він втратить вплив, який має наразі. Такий сценарій не вигідний ні Данілову, ні Авакову. Данілов потрібний як керівник апарату РНБО", – зауважив Фесенко.

Звільнення Авакова: останні новини

У ЗМІ 13 липня опублікували інформацію, нібито у МВС готують звільнення Авакова.

Там розглядають відразу 2 кандидатів: Данілова та директора центру інфраструктури МВС Олександра Єфіменко.

Крім того, у червні 2021 року журналісти вже повідомляли про можливість відставки Авакова. Його нібито планували звільнити у вересні.

Арсен Аваков очолює МВС з лютого 2014 року. Про необхідність звільнення міністра активісти та політики говорять регулярно.

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