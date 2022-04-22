Данілов назвав головні помилки України, які призвели до війни

В Україні треба провести дерусифікацію. Без неї війна з Росією може повторитися знову через деякий час.

Після здобуття Незалежності Україною в 1991 році, "українське питання" ніколи не зникало з обговорень в кремлівських кабінетах. Воно постійно було в порядку денному поряд з їх бажанням нас знову поневолити або й знищити. Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Олексій Данілов назвав і фундаментальну проблему, яка була у відносинах України та Росії – це постійне намагання останньої корумпувати вище керівництво України так званими газовими та нафтовими питаннями

"Усі президенти і прем'єри, які були у нас при владі, вони через так звану "газову трубу" славнозвісну саджалися на гачок Росії", – заявив Данілов.

Ще одна проблема – це русифікація. В Україні вона набула масового характеру. І без дерусифікації України нам не уникнути війни з Росією в майбутньому.

"Була велика русифікація нашого бізнесу, нашої політики, нашого інформаційного простору, інших процесів життя. І вони цим займалися дуже потужно, вкладали в це шалені гроші. Вони купували наші підприємства і потім їх знищували. Була тотальна русифікація нашої країни. І якщо ми зараз не позбавимося цієї русифікації у всіх сферах нашого життя, через 10-15-20-30 років ми можемо мати таку ж війну з Росією. Не треба тут якимись мріями жити. Це для нас фундаментальне питання, питання нашого виживання, виживання нашої країни", – наголосив Олексій Данілов.