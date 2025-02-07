Не Данілов: Зеленський призначив нових послів у Молдові та Уругваї

Сьогодні, 7 лютого, президент України призначив нових послів у дві країни. Цікаво, що колишній секретар РНБО Олексій Данілов не обійматиме посаду посла в Молдові, як планувалося.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відповідні укази про призначення послів у Молдову та Уругвай.

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Що відомо про нових послів

Посла України в Аргентинській Республіці Юрія Клименка призначили за сумісництвом в Східну Республіку Уругвай.

Натомість у Республіці Молдова посаду відтепер обійматиме Паун Роговей.

Нагадаємо, 29 березня 2024 року Марка Шевченка звільнили з посади посла України у Молдові. Тоді ЗМІ повідомляли про можливу кандидатуру Данілова, якого напередодні, 26 березня 2024 року, звільнили з посади секретаря РНБО.

У традиційному вечірньому зверненні 29 березня Зеленський повідомив, що погодив Данілова як нового посла України в Молдові. Однак відтоді відповідного указу оприлюднено не було, а обов'язки продовжував виконувати Шевченко. Він зустрівся з очільницею Молдови Майєю Санду "з нагоди завершення своєї місії" лише 31 липня 2024 року.