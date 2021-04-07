Це нонсенс, – Данілов про розквіт бізнесів Медведчука після окупації Криму

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає неприпустимим той факт, що у часи окупації Криму та війни на Донбасі бізнес нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука йшов вгору. Крім того, дивним є, що державна власність опинилася у руках кума Володимира Путіна.

Мовиться про частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", яку раніше рішенням РНБО повернули у власність України.

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У цьому контексті Данілов обурився, що власність українського народу з незрозумілих причин почала працювати на певну структуру, афілійовану безпосередньо з Росією.

Він додав, що чинним політикам, які ймовірно причетні до незаконної приватизації Медведчуком частини нафтопродуктопроводу, не варто розраховувати на "закон кішки".

"Закон кішки" полягає у тому, що кішка п'є молоко із закритими очима і вважає, що її ніхто не бачить.

Вони (політики – 24 канал) вважають, що найрозумніші й обведуть всіх навколо пальця. Світ дуже змінився відтоді, як почали застосовуватися сучасні засоби обміну інформацією,

– зазначив Данілов.

Він додав, що у нас дуже багато "котів", які п'ють "українське молоко" і вважають, що цього ніхто не побачить, а у сучасному світі це зробити вже неможливо. Секретар РНБО підсумував, що рано чи пізно все стане на свої місця.

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Що відомо про нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок"