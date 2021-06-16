Данілов пригрозив меру Миколаєва через російський магазин: що відповів Сенкевич

Напередодні Олексій Данілов пригрозив міській владі Миколаєва через можливий дозвіл на відкриття магазину Mere, який належать російській мережі "Світлофор". Олександр Сенкевич відповів, що місцева влада не має повноважень дозволяти або забороняти роботу магазинів.

Мер Миколаєва прокоментував виданню заяву секретаря Ради національної безпеки й оборони Данілова про необхідність не допустити відкриття в місті супермаркету російської мережі Mere.

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Міський голова Миколаєва відповів Данілову

Сенкевич заявив, що не розуміє, яким чином місцева влада в особі міського голови й міської ради може заборонити роботу магазину.

Я не розумію, де міський голова і депутати міської ради в процесі, який називається "відкриття магазину",

– заявив він.

Мер Миколаєва наголосив, що ні він, ні міська влада ніяк не можуть вплинути на роботу цього закладу – ні на його відкриття, ні на його контроль.

Сенкевич додав, що для цього є профільні органи державної виконавчої влади – Державна інспекція архітектури та містобудування, прокуратура, податкова, Держспоживслужба.

"Тому, відверто кажучи, напевно, це було просто сказано так. Мені здається, що секретар РНБО сказав це, просто швидко відповідаючи на питання журналіста", – підсумував мер Миколаєва.

Водночас Сенкевич висловив сподівання на те, що органи місцевого самоврядування все ж отримають такі повноваження після того, як буде завершено процес децентралізації.

Заява секретаря РНБО щодо магазинів російської мережі

Напередодні Данілов закликав міську владу Миколаєва не допустити відкриття у місті супермаркету російської мережі Mere. Секретар РНБО наголосив: якщо влада на місцях буде давати преференції російському бізнесу, то до неї "швидко застосують відповідні заходи".

Можлива поява магазинів Mere в Україні

Раніше у ЗМІ повідомили, що мережа Mere анонсувала відкриття 40 магазинів в Україні до кінця 2021 року.

Цей магазин вже працював у Миколаєві, однак його закрили через труднощі з товарами. Натомість новий супермаркет нібито хочуть відкрити до кінця червня 2021 року.

Крім того, магазини можуть з'явитися у Білій Церкві, Чернівцях та у Дніпропетровській області.

Бенефіціаром компанії Mere є засновник російської мережі дискаунтерів "Світлофор" Сергій Шнайдер. Магазини Mere є в Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Сербії, Німеччині.