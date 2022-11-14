Світ може вибухнути, – Данілов прогнозує серйозні наслідки у разі припинення постачання зброї

У публічному просторі все частіше звучать тези, що Україну можуть змусити сісти за стіл переговорів з Росією. Ба більше, є побоювання, що маніпулювати рішеннями Києва можна за допомогою постачання озброєння.

Однак Україна уже неодноразово доказувала, що переговорів про неї без неї – неможливі. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Чи можливий примус до переговорів

Нещодавно поширилися чутки, що буцімто від США звучала пропозиція щодо мирних переговорів між Україною та Росією. За планом російські війська повинні відійти на міжнародно признані кордони України, встановлюється демілітаризована зона, а Крим стає нейтральною територією на 7 років.

Секретар РНБО відповів на побоювання, що Україна може піти на такі умови. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Україна доказала, що вона не буде йти на поступки Росії. Ба більше, Володимир Зеленський визначив, що є 4 пункти, після виконання яких можна буде роздумувати про перемовини з Росією. Серед них:

збереження кордонів України 1991 року,

відповідальність тих, хто скоював злочини,

компенсація Україні за усі збитки,

гарантія безпеки України на майбутнє.

Якщо хтось вважає, що за нашими спинами можна про щось домовлятися, а нас ставити постфактум, то ми занадто дорого заплатили за те, що маємо право самостійно вирішувати свою долю,

– сказав Олексій Данілов.

Чи можливий шантаж озброєнням

Також Олексій Данілов відповів на побоювання, що у Заходу є важелі впливу на Офіс Президента у вигляді зменшення кількості постачання озброєння або його скасування.Він зазначив, що у публічному просторі всім все стає відомо, а тому якщо Україні перестануть постачати озброєння, то "світ може вибухнути".

Тоді розмови про демократію, про вільний світ, про те, що ми сьогодні захищаємо Європу від цієї навали куди мають подітися? Це доволі небезпечна річ – припинити нам надавати допомогу. Вони мають розуміти, що допомагають не тільки нам, вони допомагають собі,

– сказав секретар РНБО.

Також він підкреслив, що Україна власним прикладом, що з росіянами можна не лише домовлятися на їхніх умовах, а й успішно боротися. Що Україна уже перемагає.

Країни Заходу зіштовхнуться із серйозними наслідками, якщо припинять постачання зброї у відповідь на відмову України від переговорів з Росією.

Підтримка України: останні новини

Зазначимо, що попри чутки президент США 14 листопада заявив, що неможливі переговори про Україну без України. Ба більше, він підкреслив, що США й надалі підтримуватимуть Україну та надаватимуть можливості українському народу для своєї оборони.

У цей же день представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз рішуче підтримуватиме Україну аж до її перемоги над Росією.

Ба більше, він підкреслив, що визначення перемоги залишається за трактуванням саме України.

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