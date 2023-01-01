Відеопророцтво, яке обов'язково здійсниться, – Данілов про сирени у Москві

Напередодні Нового року Олексій Данілов опублікував відеоролик з натяком. На його кадрах у Москві лунає повітряна тривога та бігають щурі, а вкінці з'являється й рік – 2023.

Він впевнений, що це відео є не лише підсумком 2022 року, а й прогнозом на 2023, який нічого доброго Кремлю не обіцяє. Зокрема про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону, пише 24 канал.

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В України немає іншого вибору, ніж перемогти

Не переживає секретар РНБО й щодо ворожого гніву за такі прогнози. Навпаки, він нагадав, що ще на початку повномасштабної війни подібні "пророцтва" робив й щодо Кримського моста. І нічого дивного тут немає, адже в України немає іншого вибору, ніж перемогти Росію.

Те саме буде і з Москвою, це буде обов'язково, це наше завдання. Інакше вважати, що наша країна буде в спокої, ми з вами не можемо,

– підкреслив Олексій Данілов.

Ба більше, не оминув він увагою й настрої самих українців, які пекельно злі на тих, хто стільки горя приніс на українські землі й не хоче зупинятися.

З Росією не можна домовлятися

Також секретар РНБО поділився думками щодо тих, хто досі вважає, що Росію не варто злити, а навпаки – слід домовлятися та йти на поступки. На його думку – це неприпустимо.

Таку саму помилку, яку зробив на початку 90-х Захід, коли забрав у нас зброю і передав Росії, і зараз з цієї зброї Росія нас атакує. Таку помилку допустити не можна. ... І якщо хтось вважає, що з Росією треба домовлятися, про щось вести перемовини, то я вважаю, що її треба знищувати якомога швидше,

– підкреслив він.

Також він наголосив, що сьогодні Україна захищає не тільки себе, виборює не тільки свою незалежність. "Ми виборюємо сьогодні незалежність демократичної Європи, всього світу. Якщо цього хтось не розуміє, то мені шкода, що не всі мають вивчені уроки, які були свого часу після Другої світової війни", – сказав Данілов.

Зауважимо, що попри свої прогнози для Росії на 2023 рік, секретар РНБО підкреслив, що цей рік не буде легким.