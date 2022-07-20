Данілов – росіянам: ви якесь суспільство чи гарматне м'ясо

Ставлення до власного народу, у росії ганебне та жалюгідне, щоправда сам російський народ мало сим відрізняється від влади. Навряд у росії почнуть ставити запитання, чому так багато трун повертається з війни.

Про це у екснлюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він також зазначив, що, якщо порівняти в'єтнамську війну, до полягло багато американських солдатів із російсько-українською війною, то російське "суспільство" – пропаще.

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Західні партнери мають власні плани щодо української перемоги

Наші партнери почали активно надавати нам допомогу. Якщо ви зустрінете когось із військових, то вони скажуть вам, що їм завжди хотілося б якомога більше зброї, каже Данілов.

За його словами, потрібно пам'ятати, що кожна країна у цій війні має свої плани, це стосується і наших західних партнерів. Ці плани різні, адже у наших колег тривають політичні процеси всередині кожної країни, вони на все це мають зважати.

Різниця між американським суспільством та російським "народцем"

За словами Олексія Данілова, якщо згадати війну у В'єтнамі, то всі президенти США того часу – звертали увагу на своє суспільство. Як воно реагує на ті чи інші заяви та вчинки.

І тоді, коли у В'єтнамі вже воювало понад 570 тисяч американських громадян, то суспільство почало запитувати "навіщо".

Там кожного солдата, кожного шанують. Є окреме кладовище, де похована переважна більшість в'єтнамських вояків, які загинули під час тієї війни. А в росії просто копають якісь ями, кидають їх туди. Це просто жахіття, розумієте?,

– каже Данілов.

"А росіяни просто викопують якій ями, просто кидають туди загиблих. Це просто жахіття, чи є там суспільство, як таке. На сьогодні, там просто гарматне м'ясо і біомаса, яку вони відправляють в Україну", – додає він.

І чи збудиться російське суспільство, чи взагалі воно там є? На сьогодні, для них це просто гарматне м'ясо, яке сюди відправляють для того, аби ці росіяни тут гинули. Мені навіть важко сказати, що у них там відбувається,

– розповідає секретар РНБО.

"Ба більше, якщо ви буряти, якути чи якоїсь іншої національності, то вас в першу чергу забирають, в першу чергу відправляють.

Вам не сплачують жодних грошей за те, що ви тут загинули, починають вигадувати, що ви десь пропали безвісти чи якісь інші нісенітниці", – емоційно звернувся до росіян Олексій Данілов.

Повна розмова із серетарем РНБО України Олексієм Даніловим: дивіться відео