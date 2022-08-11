росія хоче створити "сіру зону" з України: Данілов описав проєкт ворога

російські окупанти вже зрозуміли, що в найближчій перспективі не зможуть захопити Україну. Вони вирішили грати на виснаження, сподіваючись на послаблення міжнародної підтримки.

російські окупанти продовжують руйнувати мирні українські міста своїми снарядами. Вони дуже сподіваються на руйнування критичної інфраструктури та виснаження української економіки для того, щоб змусити Україну погодитися на їхні умови, чого ніколи не станеться.

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Які плани росіян щодо України

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, російські окупанти хочуть зробити сіру зону не лише з Запоріжжя ядерним шантажем на ЗАЕС, а з всієї України. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

У них є проєкт, який має назву "остров россія". Його мета дуже проста – росія омивається або водою, або країнами-васалами. Жодних інших сценаріїв вони розглядати не збираються. Єдиний виняток – Китай, з яким вони хочуть дружити,

– заявив Данілов.

Він додав, що колонізацію росіяни проводять вже дуже давно. Секретар РНБО впевнений, що втілити мету цього проєкту російським окупантам ніколи не вдасться, адже у їхніх планах відсутній спротив. Натомість ЗСУ не просто зупинили ворога, а завдали йому таких потужних втрат, оговтуватися від яких він буде дуже-дуже довго.

Окрім того, росіяни втратили наступальний потенціал, тож ситуація на полі бою вже зараз починає кардинально змінюватися.

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