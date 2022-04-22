Данілов впевнений, що через 10 – 20 років буде "велика війна у світі"

Україні варто готуватися до того, що через 10 – 20 років у світі буде "велика війна". Тож нам треба модернізувати своє озброєння, щоб бути готовим до цього.

Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов.

Варте уваги Данілов назвав головні помилки України, які призвели до війни

"Те, що через 10-15-20 років буде велика війна у світі, я в цьому більш ніж упевнений. Вона обов'язково буде", – переконаний Олексій Данілов.

Відтак Україні важливо і надалі розробляти напрацювання в оборонній сфері. Адже це стане в пригоді не лише нам.

Наші здобутки в оборонній сфері, те, що ми показали, що ми можемо виробляти, і наш потенціал, і наш розум, розум наших конструкторів, дуже важливий. У світі небагато таких країн, які мають подібні спроможності,

– наголосив секретар РНБО.

Однак він розповів і про те, над чим Україні доведеться ще чимало попрацювати. Перш за все – систематизувати роботу. А також привести все до ладу на законодавчому рівні.

"У нас є певні проблеми законодавчого рівня, коли законодавець визначає, що має бути в армії. Яке вони до цього мають відношення?" – висловив невдоволення Олексій Данілов.

За його словами, військові мають робити замовлення, а держава має забезпечувати їх цим.

"І те, що замовили військові, має бути найсучасніше, воно має бути якісне і в достатній кількості. Тоді буде перемога", – наголосив Олексій Данілов.