Данілов запевнив, що українська ППО – не слабка: вона просто не встигає за тією кількістю ракет

На жаль, щодня в Україні з'являються новини про ракетні удари по різних населених пунктах. Однак секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що проблема тут не в нібито слабкій ППО, а в кількості ракет, яку випускають росіяни.

Олексій Данілов наголосив, що українська протиповітряна оборона не слабка. Однак ППО просто не встигає за тою кількістю ракет, яку запускають окупанти. Про це секретар РНБО розповів в інтерв'ю.

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Не можна казати, що наша ППО слабка

Секретар РНБО у відповідь на питання про те, що росіяни завдали чимало ударів по Львівщині зазначив, що окупанти обстріляли чимало міст та сіл в Україні своїми ракетами. Олексій Данілов підкреслив, що захищати потрібно всю Україну.

Крім того, секретар РНБО наголосив, що не можна казати, що наша ППО слабка. Вона могла б бути кращою, але для цього було потрібно працювати з моменту проголошення незалежності.

Казати, що у нас щось слабке, це самих себе ображати. В нас таке, яке є. Чи мало б воно бути кращим? Звичайно, мало бути. Але для цього треба було 30 років державу будувати спільно всім, брати в цьому участь,

– наголосив Данілов.

Ракетний удар окупантів по Сєвєродонецьку

Станом на 31 травня українська ППО знищила щонайменше 120 крилатих російських ракет. За минулу добу протиповітряна оборона знищила 2 ракети.

Російські окупанти щодня завдають ракетних ударів по території України. Так 31 травня загарбники цинічно завдали удару по Сєвєродонецьку, за який зараз точаться тяжкі бої. Ворожа ракета влучила в цистерну з азотною кислотою.

Через це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав мешканців Сєвєродонецька не виходити з укриттів та підготувати захисні маски, змочені у розчині соди.

Також Гайдай зазначив, що важливо слідкувати за напрямом вітру, адже саме це впливає на поширення випарів кислоти.

Варто переглянути – оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на 31 травня: дивіться відео