"Не повернетеся додому": Данілов застеріг іранських інструкторів від поїздок в Україну

Іран не тільки надає Росії свої дрони-камікадзе, але й відправляє своїх інструкторів, аби ті навчали окупантів. Однак секретар РНБО Олексій Данілов застерігає іранців від поїздок на тимчасово окуповані українські території.

Олексій Данілов в інтерв'ю заявив, що іранські інструктори приїжджають на тимчасово окуповану територію України, зокрема на Херсонщину та в тимчасово окупований Крим. Однак секретар РНБО застеріг іранців від таких поїздок, адже це може погано для них закінчитися.

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Частина інструкторів уже ліквідована

Секретар РНБО заявив, що частина іранських інструкторів на території України уже ліквідовані й додому повернуться точно не в такому вигляді, в якому прибули до України. На тлі цього Олексій Данілов застеріг іранців та всіх іноземців від участі у війні проти України, адже це погано для них закінчиться.

Я б не радив на сьогодні жодному представнику іншої країни їхати на нашу територію для того, щоб воювати на боці Росії. Небезпека бути знищеними на нашій території для вас буде вкрай і вкрай велика,

– наголосив Данілов.

В Україні ліквідували щонайменше 10 інструкторів

Ще у жовтні цього року видання The Jerusalem Post з посиланням на офіційну посадову особу з України повідомило про ліквідацію щонайменше 10 іранських інструкторів, які прибули на тимчасово окуповані території України аби навчати росіян користуватися дронами-камікадзе.

Ліквідовані інструктори, як зазначає ЗМІ, перебували на тимчасово окупованій території Херсонської області та в Криму.