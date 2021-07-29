Сперечалися через освіту: Данилюка не допустили до конкурсу з відбору голови БЕБ

Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк хотів поборотися за посаду голови Бюро економіної безпеки. Втім, його не допустили до конкурсу.

Таке рішення ухвалила конкурсна комісія, яка засідала 29 липня. Її головою є колишній міністр розвитку економіки та торгівлі президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

Читайте також Країна отримає ще один каральний орган, – Данилюк сказав, чи впливатиме СБУ на БЕБ

Суперечка через освіту Данилюка

Він звернув увагу на те, що у Данилюка немає економічної чи юридичної освіти. Саме Милованов та міністр економіки Олексій Любченко висловлювалися за те, аби не допускати кандидата до конкурсу. Мовляв, комісія не може порушувати прямі норми закону. Адже це може спровокувати оскарження його результатів.

Я сам був дуже здивований. Можлива різна інтерпретація, але один диплом взагалі не є вищою освітою, а другий не відповідає вимогам МОН,

– зазначив Милованов.

"У Данилюка є диплом Університету Індіани з бізнес-адміністрування. Якщо це не сприймається як економічна освіта… Ну, може бути питання", – зауважив чинний міністр фінансів Сергій Марченко. Саме він був заступником Данилюка, коли той був очолював Мінфін.

Милованов заявив, що згаданий диплом Данилюка "не є нострифікованим, не є підтвердженим". Після цього Марченко сказав, що не зовсім правильно, аби комісія визначала, придатною чи ні є освіта кандидатів. Адже пояснити недопуск з огляду на цю причину буде важко. "Прийдеться пояснювати мені, на жаль", – відповів йому голова комісії.

Марченко вважає, що недопуск Данилюка – це дивно

На думку Марченка, не допускати колишнього міністра до конкурсу це – дивно. Адже "це може бути розцінено як якась політична історія", вв'язуватися в яку не варто. "Треба дати можливість всім проявити себе, виступити. Якщо зараз когось знімемо з дистанції, може бути багато політичного шуму", – зазначив він.

Підсумовуючи, Милованов наголосив, що правила мають бути для всіх однаковими. Мовляв, він товаришує з Данилюком й особисто пояснить йому причини недопуску. Голова комісії також заявив, що треба "перестати боятися й робити свою роботу". Марченко натомість попросив його "не перегинати".

Як на все це відреагував сам Данилюк

Сам Данилюк вже відреагував на рішення комісії не допускати його до конкурсу. На його думку, привід є "просто смішним", мовляв, це – повне маніпулювання. Колишній урядовець відзначив, що йому було дуже неприємно дивитися на все те, що відбувалося на засіданні.

Освіта в мене є. І це освіта однієї з найкращих бізнес-шкіл у США. Рівень освіти там точно вищий, ніж у тієї, яку отримав Милованов,

– наголосив недопущений кандидат.

Він також звернув увагу на те, що українська пані посол у США Оксана Маркарова, яка раніше була міністеркою фінансів, також випускниця Університету Індіани. Тож Данилюк сподівається, що вона зможе пояснити "цим темним людям" більше про цей навчальний заклад. Адже тепер – це питання і її репутації також.

Данилюк про недопуск до конкурсу: дивіться відео



Зазначимо, що раніше Данилюк заявляв, що не сподівається на чесний та прозорий конкурс на посаду очільника Бюро економічної безпеки. Аргументував він це тим, що "всю комісію контролює президент".

Бюро економічної безпеки – новостворений аналітичний орган, який розслідуватиме економічні злочини проти України та боротиметься з олігархами. Раніше такі правопорушення розслідували Податкова міліція, СБУ та Нацполіція.