Данія стала першою країною НАТО, яка інвестуватиме у виробництво озброєння на території України
Джерело:Рустем Умєров
Данія стала першою країною НАТО, яка інвестуватиме кошти у виробництво озброєння на території України. Україна та Данія підписали відповідний меморандум на полях "Рамштайну".
Про це повідомляє міністр оборони України Рустем Умєров.
Дивіться також Прем'єрка Данії сказала, коли F-16 будуть на шляху до України
Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України. Це підтвердження того, що українська оборонна промисловість готова до співпраці на міжнародному рівні і здатна відповідати найвищим стандартам,
– заявив Умєров.
Також Умєров повідомив про підписання листа, який започатковує співпрацю між Україною та Нідерландами щодо підтримки нашого ОПК.
Україна готова відповідати найвищим стандартам
За словами міністра, ці інвестиції є свідченням високої довіри до українських виробників та їх здатності забезпечувати якісну військову продукцію.
"Це підтвердження того, що українська оборонна промисловість готова до співпраці на міжнародному рівні і здатна відповідати найвищим стандартам", – додав він.
Умєров подякував Данії та Нідерландам за цю важливу підтримку і взаємні кроки на шляху захисту свободи і демократії.
Військова допомога від Данії
- Данія планує передати Україні 19 літаків F-16. Саме Данія, ймовірно, стане першою країною, яка передасть винищувачі.
- Важливо, що країна дозволяє завдавати ударів по військових цілях у Росії з літаків.
- Окрім цього, днями Данія оголосила про новий пакет допомоги для України на 750 мільйонів євро. Туди, зокрема, входить додаткове фінансування на майбутню передачу Україні літаків F-16.