Данія передасть Україні до 2700 одиниць протитанкової зброї

Європа підтримує Україну в боротьбі проти РОсії та надає матеріальну допомогу та озброєння. Тепер долучилася і Данія, вона передасть Україні до 2700 одиниць протитанкової зброї.

На тлі посилення агресії Росії світ все більше підтримує Україну. Нам активно продовжують постачати зброю та боєприпаси. Міжнародні партнери надають також фінансову та гуманітарну допомогу.

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Як допомагає світ? Наша держава отримує:

тисячі одиниць протитанкової зброї;

сотні – протиповітряних ракет;

тисячі одиниць стрілецької зброї та боєприпаси.

Окрім того, Європейський союз закриває повітряний простір для всіх літаків Росії. Мовиться і про літаки олігархів. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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