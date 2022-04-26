Данія стала першим донором Фонду відновлення в Україні енергетичної інфраструктури

Невідкладну допомогу для енергетичного сектора України у часи війни надала Данія. Вона першою долучилась до Фонду, яке створило Енергетичне співтовариство.

Про це 25 квітня розповів міністр енергетики України Герман Галущенко. Він подякував Данії.

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"Щиро дякую першому донору Данії за те, що вона відповіла на заклик України надати невідкладну підтримку енергетичному сектору в ці важкі часи війни. Щодня українські енергетики попри ворожі обстріли знову і знову відновлюють електромережі та газопостачання", – сказав Галущенко.

Для потреб Українців

Міністр закликав міжнародних партнерів долучатися до Фонду, щоб допомогти якнайшвидше відновити світло, тепло та воду для сотень українців. Артур Лорковскі, який є директором секретаріату Енергетичного співтовариства, зазначив, що гроші якнайшвидше передаватимуть Україні.

Секретаріат разом із Міністерством енергетики України працюватимуть швидко, щоб усі виплачені внески спрямовувалися на задоволення найнагальніших потреб українського енергетичного сектору,

– розповів Лорковські.

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