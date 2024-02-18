Ми вирішили передати всю свою артилерію Україні, – у Данії закликали Європу посилити допомогу

Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна вирішила передати усю свою артилерію Україні, аби вона могла протистояти ворогу. Вона також закликала країни Європи посилювати військову допомогу, адже інші країни ще мають боєприпаси та системи ППО.

Про це очільниця данського уряду заявила під час виступу на 7-му Українському ланчі, який проходить у рамках Мюнхенської конференції з безпеки. Фредеріксен наголосила, що Україна потребує допомоги прямо зараз, тому країни Європи мають бути оперативніші, передає 24 Канал.

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"Нам треба робити більше"

Прем'єр-міністрка Данії закликала Європу передати Україні більше боєприпасів, систем ППО та іншої зброї, якої потребує Україна. Вона наголосила, що ці потреби є невідкладними, однак європейські лідери часто посилаються на проблеми з виробництвом зброї як на перепону збільшенню постачань, і наразі відкривають нові оборонні підприємства на перспективу.

Але Україна у нас просить боєприпаси й артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні,

– заявила Фредеріксен.

Міністерка також наголосила, що Європа повинна нести відповідальність за себе та свою безпеку самостійно, а не чекати, поки США ухвалять відповідне рішення.

"Нам треба робити більше", – зауважила очільниця данського уряду.

Чехія знайшла для України 800 тисяч боєприпасів

Президент Чехії Петр Павел під час Українського ланчу повідомив, що його країна знайшла 800 тисяч артилерійських снарядів для України. Їх можна передати вже найближчими тижнями, якщо вдасться знайти фінансування.

Наразі ми знайшли пів мільйона снарядів калібру 155 міліметрів, і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 міліметри, які ми зможемо переправити в Україну за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо,

– заявив Павел.

Він додав, що лідерам країн Заходу треба бути оперативнішими та більш гнучкими, як українські солдати. Тому президент Чехії закликав партнерів продовжувати активно працювати, щоб ЗСУ змогли отримувати усі необхідні боєприпаси та техніку вчасно.