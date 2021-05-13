У Данії арештували росіянина-шпигуна: Росія пригрозила наслідками для двосторонніх відносин

У Данії суд засудив росіянина до 3 років за ґратами. Його обвинувачують в тому, що він передавав російській розвідці інформацію технічного університету та одного з місцевих підприємств.
Обвинуваченому було 36 років. Про це повідомляється на сайті данських судів.
Зверніть увагу У команді Навального заявили, що більше не плануватимуть протести
Що каже слідство про росіянина-шпигуна
- Так, суд ухвалив депортувати з країни росіянина за передачу інформації російській розвідці. Заборона на в'їзд буде діяти щодо нього безстроково.
- Вирок виніс суд в данському Ольборзі 10 травня 2021 року. Його визнали винним у шпигунстві.
- За версією слідства, росіянин "збирав інформацію Технічного університету Данії і компанії в Північній Ютландії, відповідно, і передавав цю інформацію російській розвідці". Він це робив за окрему плату.
- Адвокат заявив, що рішення суду оскаржують.
Деталі
Росіянин перебував під вартою з літа 2020 року. Раніше повідомлялось, що російський агент працював у міжнародному агентстві DNV GL – провідній консалтинговій компанії світової нафтогазової галузі.
Реакція Росії
У Міністерстві закордонних справ Росії заявив, що це матиме негативні наслідки для двосторонніх відносин. Про це повідомили у "Риа-новости". У 2020 році у відомстві заявляли, що його затримання – це помилка.